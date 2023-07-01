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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين صدمتهم سيارة فى القاهرة الجديدة

السبت، 01 يوليو 2023 11:01 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين صدمتهم سيارة فى القاهرة الجديدة حادث تصادم
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بعدما صدمتهم سيارة بالطريق نطاق القاهرة الجديدة، وتم نقل المتوفى والمصابين للمستشفى والقبض على السائق المتسبب فى الحادث.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق بمنطقة القاهرة الجديدة؛ وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان، وتبين وفاة شخص وإصابة 3، وجرى نقلهم إلى المستشفى.
 
وتمكن رجال المباحث من القبض على السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 

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