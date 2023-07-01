مدينة الزينية تنجح في رفع 23 طن من المخلفات والتراكمات على مدار عيد الأضحى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، إنه تم رفع ما يقرب من 23 طن من المخلفات والتراكمات على مدار عيد الأضحى المبارك، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بتكثيف متابعة أعمال منظومة النظافة والتعديات على أراضى املاك الدولة خلال أيام العيد.

وفي هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لقرية العشى والمدامود قبلي، بتنفيذ حملة نظافة داخل نطاق القرية حيث تم رفع 10 طن من التراكمات والمخلفات داخل نطاق قرية المدامود قبلي، بقيادة يوسف أحمد رئيس القرية وسامي جاد الكريم سكرتير القرية، كما قامت الوحدة المحلية لقرية العشى بتنفيذ حملة نظافة داخل القرية، وتم رفع 7 أطنان مخلفات وتراكمات،

وفى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية العشى بتنفيذ أعمال إزالة تعدي في المهد على أرض زراعية على مساحة 150 متر تقريباً، وهى عبارة عن بناء بالطوب الأبيض وذلك بقيادة خالد فارس رئيس قرية العشي، كما قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود بحرى بتنفيذ إزالة فى المهد على أرض زراعية عبارة عن غرفة على مساحة 10 أمتار تقريباً، عبارة عن بناء بالطوب الأبيض والأسمنت بوجود يوسف جلال وحجازي النحاس نائبى رئيس المركز، وعنتر هلالي رئيس قرية المدامود بحرى، وتمت الأعمال بالتنسيق مع المهندس أبوبكر حجاج الشاذلي مدير الإدارة الزراعية بالمركز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأيضا قامت الوحدة المحلية لمدينة الزينية باستكمال أعمال النظافة على مدار أيام العيد حيث تم رفع 15 طن من القمامة والمخلفات داخل المدينة، بقيادة هاني عبدالقادر مدير إدارة النظافة بالمركز.