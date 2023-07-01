ما هى عوامل إصابتك بالكبد الدهنى وكيفية علاجه؟

الكبد هو أكبر عضو في جسم الإنسان ويساعد على معالجة الطعام ويزيل السموم من الجسم، مرض الكبد الدهني هو تراكم الدهون الزائدة في خلايا الكبد، ويعتبر وجود كمية من الدهون أمرًا طبيعيًا بالنسبة للكبد ، ولكن إذا كان محتوى الدهون يزيد عن 10٪ من وزن الكبد ، فقد تكون مصابًا بدهن الكبد، قد لا يظهر الكبد الدهني مع أي أعراض ولكن يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل تلف الكبد ومع ذلك ، يمكنك عكس أو منع الكبد الدهني ببعض التغييرات في نمط الحياة.
وحسب ما ذكره موقع pharmeasy يمكنك أيضًا استخدام بعض العلاجات المنزلية الطبيعية لإدارة الكبد الدهني.
عندما يتعذر على الكبد معالجة وتفتيت الدهون في الجسم ، تتراكم الدهون لتسبب الكبد الدهني الإفراط في استخدام الكحول وسوء التغذية وفقدان الوزن السريع يمكن أن يسبب أيضًا الكبد الدهني.
ما هى العوامل التى تجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني؟
- البدانةارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو مقاومة الأنسولين
- داء السكري من النوع 2
يمكن للأشخاص الذين لا يعانون من الحالات المذكورة أعلاه أن يصابوا أيضًا بالكبد الدهني 2
يمكن أن يكون الكبد الدهني من نوعين ، مرض الكبد الدهني غير الكحولي ومرض الكبد الدهني الكحولي.
- مرض الكبد الدهني غير الكحولي: هو نوع من أمراض الكبد الدهنية لا علاقة له بالاستخدام المفرط للكحول السبب الدقيق لمرض الكبد الدهني غير الكحولي غير معروف حتى الآن ، لكن عوامل مثل السكري والسمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة به.
- مرض الكبد الدهني الكحولي: هو نوع من أمراض الكبد الدهنية يحدث بسبب كثرة تناول الكحول
ما هى أعراض الكبد الدهني؟
كن يقظًا بشأن مراقبة مستويات إنزيمات الكبد في تقارير اختبارات الدم المنتظمة يمكن أن تكون المستويات غير الطبيعية من إنزيمات الكبد بمثابة مؤشرات لأمراض الكبد مثل مرض الكبد الدهني. إذا لاحظت أي مخالفات ، فاستشر الطبيب، الذي قد يوصي أيضًا بإجراء اختبارات تصوير إضافية مثل تخطيط الصدى للكبد أو فحص الكبد الليفي ، إذا لزم الأمر يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر في عكس الحالة ، إذا لم تتم معالجتها في الوقت المناسب ، فقد تصبح التغييرات لا رجعة فيها مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة
قد لا تظهر أي أعراض على الكبد الدهني و قد تكتشف فقط حالة الكبد الدهنية عند إجراء اختبارات لحالات أخرى يمكن أن يؤثر مرض الكبد الدهني على الكبد لسنوات دون التسبب في أي علامات أو أعراض ومع ذلك ، قد تواجه هذه الأعراض مع تفاقم المرض.
- ضعف وتعب
-ارتباك
-فقدان الوزن
-عدم الراحة في البطن
ما هى العلاجات المنزلية المقترحة للكبد الدهني؟
ستساعدك العلاجات المنزلية المقترحة على التحكم في العوامل التي قد تساهم في الكبد الدهني.
-جل الصباريساعد تناول جل الصبار على تنقية الدم وتعزيز وظائف الكبد. تحتاج إلى تناول جل الصبار الطازج للعناية بالكبد الدهني
ومع ذلك ، قبل استخدام أي علاج عشبي ، من المهم استشارة أو إخطار مقدم الرعاية الصحية الخاص بك يمكنك أيضًا شرب عصير الصبار للمساعدة في علاج الكبد الدهني.
-فقدان الوزنيوصي العديد من الأطباء بفقدان الوزن لإدارة مرض الكبد الدهني. سيساعدك فقدان الوزن على تقليل محتوى الدهون في الكبد والتورم والتليف (تلف الأنسجة) من المهم إنقاص الوزن بأمان ؛ يجب ألا تفقد أكثر من نصف كيلوجرام من وزنك في الأسبوع.
يمكنك البدء بممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، والتي ستساعدك على إنقاص الوزن وتقليل الدهون.
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