اليوم السابع
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ضبط 33956 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

السبت، 01 يوليو 2023 12:50 م
ضبط 33956 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة رجال الشرطة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (33956) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
 
 (10278) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (41) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (6) دراجات نارية مخالفة.
 (7) مخالفات موقف عشوائى.
 (9) مخالفات لشروط التراخيص.
▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

مخالفات المرور

رجال المرور

وزارة الداخلية



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