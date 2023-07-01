ضبط شخص مطلوب على ذمة 3 قضايا متنوعة بمنطقة بدر

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص ، مطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 3 قضايا "مخدرات – سرقة – سلاح نارى") حال تردده على دائرة قسم شرطة بدر مستقلاً سيارة "مُبلغ بسرقتها"، وبحوزته (بندقية آلية - طبنجة - ٢ خزينة – كمية من الطلقة النارية مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الآيس - سلاح أبيض "مطواة" -مبلغ مالى - ٤ هواتف محمولة).

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والسلاح الأبيض بقصد فرض السيطرة والدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من نشاطه تجارته غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.