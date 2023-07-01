اليوم السابع
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السبت، 01 يوليو 2023 12:59 م
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ضبط شخص مطلوب على ذمة 3 قضايا متنوعة بمنطقة بدر

السبت، 01 يوليو 2023 12:50 م
ضبط شخص مطلوب على ذمة 3 قضايا متنوعة بمنطقة بدر كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص ، مطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 3 قضايا "مخدرات – سرقة – سلاح نارى") حال تردده على دائرة قسم شرطة بدر مستقلاً سيارة "مُبلغ بسرقتها"، وبحوزته (بندقية آلية - طبنجة - ٢ خزينة – كمية من الطلقة النارية مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الآيس - سلاح أبيض "مطواة" -مبلغ مالى -  ٤ هواتف محمولة).

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والسلاح الأبيض بقصد فرض السيطرة والدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من نشاطه تجارته غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاتهتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


مخدرات

سرقة

سلاح

وزاره الداخلية

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