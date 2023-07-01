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سعر جرام الذهب الآن فى مصر اليوم السبت 1 يوليو 2023

السبت، 01 يوليو 2023 11:09 ص
سعر جرام الذهب الآن فى مصر اليوم السبت 1 يوليو 2023 أسعار الذهب
كتب - إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم السبت 1 يوليو 2023 في الصاغة بالتزامن مع رابع أيام عيد الأضحي المبارك لعام 2023، وشهد الذهب تذبذبا واضحا في الفترة الماضية، ويبلغ سعر جرام الذهب الآن 2300 جنيه للجرام.


أسعار الذهب اليوم:
 

عيار 24 يسجل 2628 جنيها.

عيار 21 يسجل 2300 جنيه.

عيار 18 يسجل 1971 جنيها.

الجنيه الذهب 18400 جنيه.

 

وأكد هاني سعد عضو شعبة الذهب، أن سوق الذهب مرتبط بعدة عوامل منها سعر الذهب في البورصة العالمية والذى شهد مؤخراً هبوطا ملحوظا،  كما يرتبط الذهب في مصر بعوامل العرض والطلب وكذلك سعر صرف الدولار فى الأسواق، ومع هدوء وتيرة المعلومات المغلوطة حول مستقبل العملة المحلية وحدوث اتزان في الطلب شهدنا هبوط في سعر الذهب ، لذلك يظل مستقبل أسعار الذهب في مصر مرهون بوضع الطلب على المعدن الأصفر وحجم المعروض من الذهب.

 


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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