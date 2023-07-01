سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 18360 جنيها بدون مصنعية

كتب – إسلام سعيد

يشهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت تحرك ملحوظ، ليسجل الجنيه 18360جنيها بدون إضافة مصنعية ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم الوسائل الاستثمارية في مصر، ويتكون الجنيه الذهب من 8 جرامات من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الصاغة.

وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاع ملحوظ بحوالي 20 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 2295 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وذلك مع عودة النشاط لحركة المشغولات الذهب في سوق الصاغة.

كشف هاني سعد عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن هناك انتعاشا ملحوظا في الطلب على المشغولات الذهب خلال إجازة عيد الأضحى، وذلك مع حدوث تراجعات ملحوظة فى أسعار الذهب لكل الأعيرة المتداولة بالأسواق مؤخراً عقب تسجيل الأسعار مستويات قياسية خلال أواخر أبريل والنصف الأول من مايو 2023.

وكشف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأسواق تشهد اتزانا واضحا بين العرض والطلب فى مصر فى الفترة الحالية، الأمر الذي كان له انعكاس مباشر على سعر الذهب، كما أن هناك طلبا ملحوظا على شراء المشغولات الذهبية مقابل السبائك الذهب والجنيهات بعكس ما كنا نشهده خلال أول 4 أشهر من 2023.