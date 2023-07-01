زيلنيسكى يقيل رؤساء مناطق فى العاصمة الأوكرانية

وكالات

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الخميس الماضي، أوامر بإقالة رؤساء مناطق بودولسكي وسفياتوشينسكي وديزنيانسكي ودنيبروفسكي في العاصمة كييف.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، قال ممثل الحكومة في البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيتشوك، إن مجلس الوزراء الأوكراني وافق يوم الثلاثاء على إقالة سبعة موظفين مدنيين من منصب رؤساء إدارات المناطق في كييف وبعض المقاطعات الأخرى، لكنه لم يكشف سبب هذه الإقالة.

في وقت سابق، قرر زيلينسكي بدء تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، والذي ينص على مقاضاة المسؤولين عن الصيانة غير المناسبة للملاجئ وتشديد العقوبة على ذلك.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني فتح قضية جنائية بقضية الملاجئ المغلقة أثناء الغارة. وبعد ذلك اقترح عدد من المسؤولين إقالة عمدة كييف فيتالي كليتشكو.