رئيس الوزراء الإسبانى من كييف: سنزود أوكرانيا قريبًا بأربع دبابات ليوبارد

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أعلن رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، اليوم السبت، أن بلاده ستزود أوكرانيا قريبًا بـ4 دبابات ليوبارد، ومجموعة من ناقلات الجنود المدرعة ومستشفى ميدانى متنقل.

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى كييف، إن "إسبانيا ستقدم قريبًا معدات عسكرية جديدة لمساعدة (أوكرانيا) فى الحرب، بما فى ذلك 4 دبابات من طراز ليوبارد وناقلات مدرعة للجنود"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف سانشيز: "وسنقوم أيضًا بتقديم مستشفى ميدانى متنقل بمعدات جراحية متخصصة"، مشيرا إلى أن "هذا العنصر من المأمول أن يعزز قدرة أوكرانيا على تقديم المساعدة للجرحى من الجنود والمدنيين فى الأماكن القريبة من خط الجبهة".

ولفت سانشيز إلى أنه خلال الشهور القليلة الماضية، قدمت إسبانيا أنواعًا مختلفة من المساعدة لأكثر من 650 مواطنًا أوكرانيًا بعد إصابة العديد منهم أثناء القتال، مشيرا إلى أنه نتيجة اجتماعه الأخير مع زيلينسكي، يخضع المعالجون النفسيون الأوكرانيون بالفعل لتدريب متقدم فى مدينة سرقسطة، لتقديم المزيد من الدعم النفسى والتأهيلى لمصابى الحرب.

من جانبه، تقدم الرئيس الأوكرانى بالشكر لرئيس الوزراء الإسباني، قائلا: "أشكرك على زيارتك المهمة ودعم شعبنا.. إنه أمر هام للغاية أن تتم هذه الزيارة فى اليوم الأول من الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي.. وطننا الأوروبى المشترك لا يمكن تخيله من دون أوكرانيا وبدون شجاعتنا والتزامنا بالحرية والعدالة".