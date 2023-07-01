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خلى بالك.. حالة وحيدة تصل فيها عقوبة الشهادة الزور إلى الإعدام

السبت، 01 يوليو 2023 09:00 ص
خلى بالك.. حالة وحيدة تصل فيها عقوبة الشهادة الزور إلى الإعدام محكمة_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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حدد قانون العقوبات المصري، عقوبة المتهم بالشهادة الزور على متهم، حيث نصت المادة 294 على أنه كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

وحدد القانون حالة واحدة تصل فيها عقوبة الشهادة الزور على متهم إلى الإعدام، حيث نصت المادة 295، على أنه إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.

كما نصت المادة 296 على أنه كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وجاء بالمادة 297 أنه كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.


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