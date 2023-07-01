حكاية عم ناصر.. 50 عاما من العمل فى التحف والأنتيكات بأسيوط

وفى شارع السبيل بمنطقة الصاغة القديمة بسوق القيسارية بأسيوط، يوجد محل "عم مصطفى" الذى يبيع هذه المقتنيات منذ أكثر من 50 عاما حيث يعرض عدد كبير من الموبيليا القديمة والتحف والأنتيكات التى تجد رواجا لدى كثيرا من محبى اقتناء التحف، والأنتيكات.
ويقول ناصر أنور مصطفى صاحب معرض للموبيليا القديمة والأنتيكات، أن هناك كثير من كل الفئات يأتون إلى محله الكائن بالصاغة القديمة بمنطقة القيسارية لمعاينة المعروض عنده من موبيليا، وسجاد، وتحف، وأجهزة كهربائية، ونجف لشرائه وهناك الكثير من هواة جمع هذه المقتنيات القديمة يترددون عليه بشكل يومى لمطالعة كل ما هو جديد.
وأوضح " ناصر" أنه يشترى مقتنياته التى يعرضها من القصور القديمة بمحافظة أسيوط حيث يتابع أصحاب هذه القصور ويقوم بشراء أى مقتنيات حال عرضها للبيع وأيضا يسافر للأسواق المشهورة ببيع هذه التحف القديمة مثل سوق بورسعيد، أو سوق منطقة العطارين بمحافظة الاسكندرية ويجلب من هذه الأسواق السجاد العجمى، والنجف، والثريات، والفاظات، والتحف التى تجد زواجا بين سكان محافظة أسيوط بالإضافة للموبيليا القديمة.
وأضاف ناصر أن من بين أشهر التحف التى اشتراها فى أسيوط 2 كرسى ألف وردة وورده وهو نوع قديم من الموبيليا الحفر محفور بكل كرسى ألف وردة بالعدد، وأيضا قمت بشراء غرفة نوم "لوكينز" وهى غرفة نوم كانت مشهورة جدا فى الستينات، بالإضافة للتليفزيونات فيلبس، وناشيونال أبيض وأسود، ومروحة 56 تابعة لمصنع 56 الحربى وغيرها من السجاد العجمى والتابلوهات القديمة، والرسومات التى كان يحتفظ بها سكان القصور والطبقات الغنية فى محافظة اسيوط من باشوات وعمد وأثرياء.
وأكد "عم ناصر"، أن أكثر الأشياء التى تجد إقبالا فى الشراء غرف النوم والأنتريهات القديمة لأنها بجانب انها تحفة قديمة يتم استعمالها ايضا مما تحقق فائدة من الناحيتين مضيفا أن أصحاب الذوق الراقى ومحبى جمع المقتنيات هم من يفهمون هذه المقتنيات، ويحبون الاحتفاظ بها وجمعها وتعطى المنزل فخامة وقيمة كبيرة أمام الزائرين لهم.
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