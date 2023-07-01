حكاية عم ناصر.. 50 عاما من العمل فى التحف والأنتيكات بأسيوط

أسيوط-هيثم البدري

. يهوى الكثير اقتناء التحف والأنتيكات والموبيليا القديمة، والنجف، والثريات ويبحثون عنها فى محلات الموبيليا القديمة وعلى وسائل التواصل الاجتماعى من خلال الصفحات التى تعرض هذه المقتنيات، لما لهذه التحف من قيمة كبيرة تكتسبها من قدم صناعتها، واحتفاظها برونقها وجمالها رغم مرور سنوات على صناعتها أو إنتاجها، وأصبحت تجارة هذه المقتنيات من أنواع التجارة الرائدة التى تدر ربحا لصاحبها فى ظل رغبة الكثيرين فى الاحتفاظ بهذه التحف، الذين يتفاخرون بقيمتها التاريخية سواء كانت تحف أو لوحات أو سجاد أو أثاث قديم الصنع وغيرها من التحف التى يشتريها التجار من قصور قديمة، أو أسواق مشهورة ببيع هذه التحف

وفى شارع السبيل بمنطقة الصاغة القديمة بسوق القيسارية بأسيوط، يوجد محل "عم مصطفى" الذى يبيع هذه المقتنيات منذ أكثر من 50 عاما حيث يعرض عدد كبير من الموبيليا القديمة والتحف والأنتيكات التى تجد رواجا لدى كثيرا من محبى اقتناء التحف، والأنتيكات.

ويقول ناصر أنور مصطفى صاحب معرض للموبيليا القديمة والأنتيكات، أن هناك كثير من كل الفئات يأتون إلى محله الكائن بالصاغة القديمة بمنطقة القيسارية لمعاينة المعروض عنده من موبيليا، وسجاد، وتحف، وأجهزة كهربائية، ونجف لشرائه وهناك الكثير من هواة جمع هذه المقتنيات القديمة يترددون عليه بشكل يومى لمطالعة كل ما هو جديد.

وأوضح " ناصر" أنه يشترى مقتنياته التى يعرضها من القصور القديمة بمحافظة أسيوط حيث يتابع أصحاب هذه القصور ويقوم بشراء أى مقتنيات حال عرضها للبيع وأيضا يسافر للأسواق المشهورة ببيع هذه التحف القديمة مثل سوق بورسعيد، أو سوق منطقة العطارين بمحافظة الاسكندرية ويجلب من هذه الأسواق السجاد العجمى، والنجف، والثريات، والفاظات، والتحف التى تجد زواجا بين سكان محافظة أسيوط بالإضافة للموبيليا القديمة.

وأضاف ناصر أن من بين أشهر التحف التى اشتراها فى أسيوط 2 كرسى ألف وردة وورده وهو نوع قديم من الموبيليا الحفر محفور بكل كرسى ألف وردة بالعدد، وأيضا قمت بشراء غرفة نوم "لوكينز" وهى غرفة نوم كانت مشهورة جدا فى الستينات، بالإضافة للتليفزيونات فيلبس، وناشيونال أبيض وأسود، ومروحة 56 تابعة لمصنع 56 الحربى وغيرها من السجاد العجمى والتابلوهات القديمة، والرسومات التى كان يحتفظ بها سكان القصور والطبقات الغنية فى محافظة اسيوط من باشوات وعمد وأثرياء.

وأكد "عم ناصر"، أن أكثر الأشياء التى تجد إقبالا فى الشراء غرف النوم والأنتريهات القديمة لأنها بجانب انها تحفة قديمة يتم استعمالها ايضا مما تحقق فائدة من الناحيتين مضيفا أن أصحاب الذوق الراقى ومحبى جمع المقتنيات هم من يفهمون هذه المقتنيات، ويحبون الاحتفاظ بها وجمعها وتعطى المنزل فخامة وقيمة كبيرة أمام الزائرين لهم.