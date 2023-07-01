جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 4 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها

كتبت أمنية الموجى

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع متهم بغسل 4 ملايين جنيه حصيلة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم بزعم استثمارها لهم فى مجال تغليف الأدوية مقابل أرباح شهرية)، وأخفي حصيلة نصبه خلف عدد من الأنشطة المشروعة.

وتواجه النيابة المتهم، بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن تلقى المتهم مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تغليف الأدوية مقابل أرباح شهرية، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم تجاوزت 4 ملايين جنيه.

وأضافت التحريات بأن المتهم غسل حصيلة استيلائه على أموال عدد من المواطنين بزعم توظيفها والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون، خلف أصول مشروعة تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

يشار إلي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص متهم بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم فى مجال تغليف الأدوية مقابل أرباح شهرية وقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإستيلاء على أموال المواطنين عبدعوى توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال (شراء الوحدات السكنية - تأسيس شركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 4 ملايين جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.