جنوب إفريقيا تستهدف القضاء التام على الإيدز بين الأطفال بحلول 2030

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قال وزير الصحة فى حكومة جنوب إفريقيا ماثيوم جوزيف فالا، إن بلاده تستهدف القضاء على مرض نقص المناعة البشرى المكتسب (الإيدز) بين الأطفال تحت سن 15 عاما وصولا إلى(صفر) إصابة بحلول العام 2030.. وشدد على أهمية استمرار التعاون لتحقيق هذا الهدف مع وكالات الأمم المتحدة المُتخصصة ومنظمات العمل الأهلى غير الحكومية فى جنوب إفريقيا.

جاء ذلك فى كلمة الوزير، خلال ختام أعمال المؤتمر السنوى الحادى عشر لمكافحة /الإيدز/ فى جنوب إفريقيا، اليوم/السبت/، وعقد تحت رعاية حكومة جنوب إفريقيا والتحالف الدولى للقصاء على الإيدز التابع للأمم المتحدة، وهو المؤتمر الذى تم فى ختامه تدشين حملة توعية لمحو الأمية الصحية حول الإيدز ومسبباته ومضاره واستهداف عقول النشء بالمعلومات اللازمة لبناء اتجاهاتهم الواعية بأخطار الإيدز ومسببات الإصابة به.



وأكد الوزير الجنوب إفريقي، التزام بلادها بالوصول الناجح لأهداف الخطة العالمية المعروفة بالاسم المختصر/ 95% - 95% / التى دشنتها الأمم المتحدة فى ديسمبر من العام 2020، وتستهدف الخطة / 95% - 95% / الوصول إلى 95 فى المائة على الأقل للمصابين بالإيدز، وبنسبة تلقيهم العلاجات اللازمة للحفاظ على حياتهم فى كافة مناطق العالم وذلك بحلول العام 2025.



وفى هذا الصدد قال الوزير، إن بلادها نجحت فى تحقيق نسبة 94 % من المستهدف من تلك الخطة الأممية، على صعيد حصر المصابين بالإيدز من مواطنيها من البالغين وأن نسبة 77 فى المائة منهم قد بدأت بالفعل فى تلقى جرعات العلاج اللازمة.



وفيروس نقص المناعة البشرى هو فيروس يهاجم خلايا الجهاز المناعى المسؤولة عن الدفاع عن الجسم ضد أنواع العدوى المختلفة وأنواع معينة من السرطان، وبالتالى يفقد الجسم قدرته على مقاومة الجراثيم المعدية والسرطانات، ويسمى هذا الفيروس (فيروس نقص المناعة البشرى) أو اختصارًا ( HIV ).



والإيدز (والمقصود به متلازمة العوز المناعى المكتسب) وهو المرحلة المتأخرة من العدوى بفيروس العوز المناعى البشرى قد يستغرق ظهور الإيدز نحو 8-10 سنوات بعد حدوث العدوى بالفيروس، ويمكن للمصابين بعدوى الفيروس أن يعيشوا سنوات بدون أعراض.