توزيع نصف طن مواد غذائية بدمياط ضمن برنامج "حياة كريمة".. صور

وزع متطوعي مؤسسة حياة كريمة بدمياط، كميات من المواد الغذائية عبر مستوى المحافظة، والتي تنوعت ما بين لحوم ومواد غذائية أخرى، ضمن فعاليات المشاركة المجتمعية لمتطوعي "حياة كريمة".

وشهدت قري مركز مدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، انطلاق جولات متطوعي "حياة كريمة" لتوزيع المواد الغذائية، فضلا عن قيامهم بعقد لقاءات مع الأهالي لبحث احتياجاتهم تمهيدا لاتخاذ ما يلزم حيال الأمر.

وفي مدينة دمياط انطلقت فرق مؤسسة "حياة كريمة" منذ اليوم الأول من عيد الأضحي لتوزيع اللحوم وكذلك بعض المواد الغذائية عبر المستحقين من أهالي المدينة، كما قام متطوعي المؤسسة أيضا بتوزيع الهدايا أثناء صلاة العيد فضلا عن مشاركتهم ضمن احتفالات الأهالي بالعيد عقب الانتهاء من الصلاة.

وقال المعتصم بالله جندى منسق عام مؤسسة حياة كريمة بدمياط، أن هناك العديد من الأنشطة التي يقدمها المتطوعين، لافتا إلي وجود خطة عمل تم تحضيرها من أجل تفعيل دور المتطوعين بالمشاركة المجتمعية، موضحا أهمية هذا الأمر في خلق جيل جديد لديه مفاهيم العمل التطوعي ليجيد العمل معه.

وقال نور الدين هشام أحد متطوعي مؤسسة حياة كريمة في دمياط: العمل التطوعي داخل مؤسسة مثل حياة كريمة أمر مختلف، اتعلم يوميا اشياء جديدة، هذا الأمر ساعدني على اكتشاف مهاراتي واتمني الاستمرار ضمن فريق متطوعي "حياة كريمة".

وكانت محافظة دمياط قد شهدت انطلاق المرحلة الأولى ضمن مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير 28 قرية تابعة لمركز كفر سعد، والتي تضمنت تطوير قطاعات الصحة والتعليم وكذلك شبكة الطرق والمرافق إضافة إلي تطوير مراكز الشباب وكذلك تعليم السيدات بعض الحرف إلي جانب انطلاق قوافل طبية لفحص المواطنين بالمجان ضمن برنامج المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.