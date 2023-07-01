تعرف على مشروع الهوية البصرية بأسوان × 13 معلومة

أسوان - صلاح المسن

مشروع الهوية البصرية وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويهدف إلى إبراز القيم الجوهرية الثقافية والتاريخية للمدن والمحافظات، وتقديم تجربة متكاملة للتعريف بجوانب المحافظات الثقافية.

"اليوم السابع" يقدم أهم 13 معلومة عن مشروع الهوية البصرية فى أسوان.

أولا: مشروع الهوية البصرية أطلقه الرئيس السيسى، فى ختام أسبوع الصعيد نهاية شهر ديسمبر عام 2021.

ثانيا: انتهاء المرحلة الأولى.

ثالثا: تم التجهيز والإعداد للمرحلة الثانية لمشروع الهوية البصرية.

رابعا: المرحلة الثانية للمشروع سوف تستكمل العمل فى المواقع التى تشهد أعمال تطوير وتجميل وتحديث بمدن إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل السياحية وأسوان، وخاصة بالشوارع والميادين والمناطق السكنية الرئيسية والداخلية.

خامسا: وضع تصميمات متعلقة بتطوير وتجميل المناطق الشعبية والعشوائية مثل منطقة الصحابى، بالإضافة إلى البوابات الحضارية ومدينة أسوان الجديدة، وممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد.

سادسا: الاستفادة من خبرات الجامعة الألمانية الفنية والتكنولوجية والإدارية فى مجالات التصميم والتطوير لدعم أسوان جمالياً وتخطيطياً لإضفاء اللمسة الجمالية والمظهر الحضارى لجوهرة النيل الساحرة.

سابعا: تنفيذ مشروع الهوية البصرية يساهم فى تحقيق الترويج والتسويق السياحى المناسب لمحافظة أسوان باعتبارها أهم مقاصد السياحة العالمية.

ثامنا: تستعيد أسوان هويتها البصرية من خلال التصميمات المصممة بطراز مميز ضمن مشروعات الهوية البصرية لمحافظة أسوان والتى تحمل الهوية البصرية للمحافظة.

تاسعا: أعمال الهوية البصرية تساهم بشكل كبير فى إظهار أسوان بشكل متطور يضاهى التطور فى مختلف دول العالم.

عاشرا: تضمنت المرحلة الأولى، وضع الهوية البصرية على الواجهات والمكونات الداخلية لمطار أسوان الدولى ومحطة السكك الحديدية.

الحادى عشر: تضمنت المرحلة الأولى وضع الهوية البصرية على الواجهات بجانب المنشآت الشرطية ووسائل المواصلات من سيارات السيرفيس والتاكسى بإجمالى 1623 سيارة.

الثانى عشر: تضمنت المرحلة الأولى وضع الهوية البصرية على الواجهات بالإضافة إلى تركيبها على 129 شراعاً للمراكب الشراعية والفلوكة.

الثالث عشر: وضع الهوية البصرية على الواجهات الجداريات والمجسمات واللوحات الفنية فى الميادين العامة، والشوارع الرئيسية والأماكن التى تشهد إقبالاً من المواطنين والسائحين.