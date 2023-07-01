المكسيك تنجح فى إطلاق 16 من موظفى الشرطة بعد أيام من اختطافهم

تمكنت السلطات المكسيكية من إطلاق سراح 16 من موظفي الشرطة كانوا اختطِفوا الثلاثاء، في ولاية تشياباس الجنوبية، بحسب ما أعلن حاكم الولاية روتيليو إسكاندون.



وقال الحاكم على تويتر: "أريد أن أعلن لأهالي تشياباس والمكسيك أن الزملاء الـ16 الذين اختطِفوا، قد أُفرج عنهم بعد ظهر اليوم".



وبثت قنوات تلفزيونية محلية على الهواء مباشرة لقاءَ لمّ الشمل بين المفرج عنهم وعائلاتهم.



وأضاف إسكاندون على تويتر: "نشكر الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور والجيش المكسيكي والبحرية والحرس الوطني والمدعين العامين والشرطة على تعاونهم"، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.



وشارك نحو ألف من عناصر أمن الولاية وقوات الأمن الفيدرالية منذ الأربعاء، في عمليات إنقاذ الأفراد الذين اختطِفوا في أوكوزوكووتلا عندما كانوا في حافلة تُقلّهم بعد انتهاء عملهم.



وازدادت المواجهات مؤخراً بين المجرمين وعناصر إنفاذ القانون في أوكوزوكووتلا، علماً بأن المنطقة تعد نقطة عبور معروفة للمهاجرين وتجار المخدرات.