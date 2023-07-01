الشركات الأكثر تمويلا للمشروعات متناهية الصغر بحصة 61.57% خلال الربع الأول

كتب هانى الحوتى

شهد نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ، نموًا ملحوظًا في قيمة أرصدة التمويل لتصل إلى 41 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2023 مقابل 30.18 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2022، بنسبة نمو 35.85%، وبلغ أعداد المستفيدين حوالي 3.9 مليون مستفيد مقارنة مع 3.6 مليون مستفيد بنسبة 8.6%، ووزعت الحصص السوقية للجهات مقدمة التمويل:



1- الشركات جاءت الشركات بالترتيب الأول في نهاية الربع الأول من عام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل، وذلك بقيمة تمويل قدرها 25.25 مليار جنيه، بينما جاءت بالمركز الثاني بالنسبة لأعداد المستفيدين، بإجمالي 1.8 مليون مستفيد، مقارنةً بنهاية بالربع الأول من عام 2022، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 17.23 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 1.5 مليون مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الشركات المركز الأول بنسبة 61.57%، بينما احتلت المركز الثاني من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 45.34%.



2- الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) جاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) بالترتيب الثاني في نهاية الربع الأول من عام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل، وذلك بقيمة تمويل قدرها 14.4 مليار جنيه، بينما جاءت بالمركز الأول بالنسبة لأعداد المستفيدين، بإجمالي 1.9 مليون مستفيد، مقارنةً بنهاية بالربع الأول من عام 2022، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 11.21 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 1.8 مليون مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) المركز الأول بنسبة 37.13%، بينما احتلت المركز الثاني من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 49.3%.



3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) جاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) بالترتيب الرابع في نهاية الربع الأول من عام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل، وذلك بقيمة تمويل قدرها 469.68 مليون جنيه، بينما جاءت بالمركز الأول بالنسبة لأعداد المستفيدين، بإجمالي 56.33 ألف مستفيد، مقارنةً بنهاية بالربع الأول من عام 2022، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 829.81 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ 95.88 ألف مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) المركز الرابع بنسبة 1.15%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 1.43%.



4- الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) جاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) بالترتيب الثالث في نهاية الربع الأول من عام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل، وذلك بقيمة تمويل قدرها 881.1 مليون جنيه، لعدد مستفيدين 154.7 ألف مستفيد مقارنةً بنهاية بالربع الأول من عام 2022، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 833.16 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ 155.3 ألف مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) المركز الثالث بنسبة 2.15%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 4%.