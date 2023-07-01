الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا فى رسالة تهديد موجهة لنتنياهو وضعت فوق قبر شقيقه

فتحت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" فى إسرائيل تحقيقا فى رسالة تهديد موجهة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وضعت فوق قبر شقيقه يونتان نتنياهو، بحسب سكاى نيوز.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها وجهاز "الشاباك"، "يستخدمان وسائل متعددة للوصول إلى الشخص الذى وضع الرسالة" فوق قبر شقيق رئيس الوزراء.

وقال مسئول كبير فى "الشاباك": "الجهاز لن يتجاهل تهديدا مباشرا ضد رئيس الوزراء وضع فوق قبر شقيقه، وسيتعامل مع الأمر بكل السبل المتاحة".

وحسبما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، السبت، فلم يجر توقيف أى مشتبه على ذمة الحادثة حتى الآن.

وقُتل يونتان نتنياهو خلال تبادل إطلاق نار مع مسلحين فلسطينيين فى مطار العاصمة الأوغندية عنتيبى عام 1976، بعد أن خطف هؤلاء طائرة كانت متجهة من تل أبيب إلى باريس.

ودفن نتنياهو الشقيق فى مقبرة هرتسل العسكرية فى القدس، وتأتى رسالة التهديد لرئيس الوزراء الإسرائيلى وسط احتجاجات متصاعدة ضده وضد حكومته، بعدما قرر دفع التعديلات القضائية المثيرة للجدل مجددا.

وأيضا، فى ظل تنامى الخطاب التحريضى ضد قادة الأحزاب السياسية فى إسرائيل، حيث وصل الأمر حد تهديد قادة هذه الأحزاب.

لكن لا يبدو أن رسالة التهديد على صلة بالاحتجاجات ضد نتنياهو، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ماذا جاء فى الرسالة؟

وجاء فى الرسالة: "ماذا يحدث يا يونى (اسم مختصر لشقيق نتنياهو) أنت بطل؟ ماذا يحدث هناك الآن؟".

وأضاف كاتب الرسالة: "لقد طُلب منى إبلاغ شقيقك بيبى (يقصد بنيامين نتنياهو)... أن الأمر انتهى".

وأضاف أن "رئيس الوزراء الإسرائيلى يعتقد أنه سيبلغ من العمر 74 عاما فى أكتوبر المقبل"، وهو ما اعتُبر تهديدا بالقتل.

وجاء فى نص الرسالة: "لأكن واضحا، هذا تهديد من الدرجة الأولى"

وبعد كيل الاتهامات والشتائم بحق نتنياهو، طالبت الرسالة رئيس الوزراء الإسرائيلى بتنفيذ عدة أمور، من بينها "إعادة احتلال قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين فى غزة أحياء أو أمواتا".