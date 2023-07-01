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"التموين" تطرح الأرز بسعر 12.60 جنيه للكيلو وزيوت طعام بأسعار مخفضة.. التفاصيل

السبت، 01 يوليو 2023 07:00 ص
"التموين" تطرح الأرز بسعر 12.60 جنيه للكيلو وزيوت طعام بأسعار مخفضة.. التفاصيل سلع تمونية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، كافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ويتم طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه للكيلو الأرز الأبيض المعبأ، كما يتم طرح  زجاجة زيت الطعام  800 جرام بـ 30 جنيها على البطاقات والأرز الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها للكيلو أيضا طرح اللحوم المجمدة والطازجة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية من خلال ما يقرب  40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما تطرح  الوزارة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية  اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 

التموين

مخزون زيت الطعام والارز

اسعار زيت الطعام والارز



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