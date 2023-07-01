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التعليم: إتاحة نموذح تصحيح امتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة

السبت، 01 يوليو 2023 12:00 ص
التعليم: إتاحة نموذح تصحيح امتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إتاحة نماذج الإجابة الخاص بتصحيح امتحانات الثانوية العامة، بعد الانتهاء من كافة امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم، حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع على الإجابات الصحيحة للامتحانات.
 
وأوضح الوزير، أن النموذج الذى سيتم اتاحته ما تم اعتماده لتصحيح الامتحانات، مضيفا أن كل طالب سوف يحصل على حقه كاملا فى نتيجة الثانوية العامة بكل شفافية وعدالة، وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.
 
واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.
 
ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.
 
 

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