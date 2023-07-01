إنجاز طبي.. غلق ثقب بالأمعاء على بعد متر من المعدة باستخدام منظار الأمعاء الدقيقة ثنائي البالون

كتب وليد عبد السلام

استقبلت وحدة المناظير المتطورة ب مستشفى أحمد ماهر التعليمي مريضة تبلغ من العمر 32 سنة، تعانى من براز مدمم وانخفاض مستوى الهيموجلوبين بالدم، وقام فريق طبي بقيادة الدكتور هاني أبو طالب والدكتور أحمد عبده استشاريين مناظير الجهاز الهضمي بالتعامل مع الحالة وعمل منظار أمعاء دقيقة ثنائي البالون طارئ، وتبين وجود وحمات دمويه كبيره بالأمعاء الدقيقة، وأثناء التعامل مع النزيف بكى أرجون لوحظ ثقب بالأمعاء الدقيقة على بعد 1 متر من المعدة، واتخذ الفريق الطبى القرار بسرعة التعامل معه عن طريق المنظار بدون الحاجة إلى تدخل جراحى، منعا لتدهور الحالة، وتم تحسن وخروج الحالة بعد وضعها تحت الملاحظه لمده 72 ساعه دون الحاجه لأى تدخل جراحى.

وصرح الفريق الطبى أن هذه التقنية تعتبر بمثابة انجاز طبى يحدث لأول مرة، حيث لم يذكر استخدام منظار الأمعاء الدقيقة فى غلق ثقب بالأمعاء بعد منطقه الاثنى عشر قبل ذلك فى أي ورقة بحثية أو طريقة علاجية سبق نشرها فى مختلف الأكاديميات والهيئات البحثية حول العالم، وأدى هذا التعامل الاحترافى إلى انقاذ حياة المريضة دون الحاجة للتدخل الجراحى.

وأكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة بأن الهيئة تحرص دوما على توفير أحدث الإمكانيات والأجهزة العلمية بكافة وحداتها لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة، استنادا إلى وجود كوادر طبية مؤهلة للتعامل مثل هذه التقنيات الحديثة، وتحقيق الاستفاده القصوى منها.