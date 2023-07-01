اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يوليو 2023 02:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أضلت رجال هيرودس في البحث عن المسيح.. اعرف معجزة البطيخ خلال مسار العائلة المقدسة

السبت، 01 يوليو 2023 02:00 ص
أضلت رجال هيرودس في البحث عن المسيح.. اعرف معجزة البطيخ خلال مسار العائلة المقدسة دخول العائلة المقدسة أرض مصر
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 1 يونيو من كل عام بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر والتى تعد الهروب الكبير من بيت لحم، وذلك بعد أن جاء الملاك إلى يوسف النجار فى المنام، وقال له قم وخذ الطفل وأمه وأذهب بهما إلى مصر وابقى هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس يعتزم قتل الطفل.

 

وخلال رحلة العائلة المقدسة فى مصر حدثت العديد من المعجزات الآلهية تتمثل بعضها فى الآتى:

 

1معجزة البطيخ

وجاءت معجزة العذراء مريم العجيبة عندما وصلت إلى مصر، حيث قالت لصاحب حقل مروا عليه أرمى البذور بكرة تبقى بطيخ بقوة ابنى الحبيب.

 

وخلال رحلة هروب العائلة المقدسة الطويلة إلى مصر مرت بحقل طلبوا من صاحبه الاستراحة فيه فأذن لهم وسقاهم ماء من بئره وجلس معهم سائلاً عما أتى بهم لهذا المكان بعد أن لاحظ أنهم أغراب، فروت له السيدة العذراء قصة قدومهم هرباً من "هيرودس" الذى يطلب هذا الصبى الصغير ليهلكه، فتأثر الرجل من كلامها.

 

وأشارت العذراء مريم لبذور البطيخ التى يخزنها صاحب الحقل وقالت له إنك اليوم تزرع هذه البذور في الأرض وبقوة ابني الحبيب يسوع المسيح ستقوم غداً وتنظر حقلك الذي زرعت فيه البذور اليوم وقد صار كله بطيخًا كبيرًا وكثيرًا، ثم قالت له أعلم أيها الرجل المبارك إنه سيمر عليك باكر إن شاء الله رجال هيرودس يسألونك عنا فقل لهم إن هذه العائلة مرت علىّ لما كنت أزرع بذور هذا البطيخ فى الأرض.

 

ودهش الرجل من كلامها لكن فعل كما قالت وفي صباح اليوم التالي رأى الرجل أكثر مما كان متوقعًا، إذ أن البطيخ ظهر في حقله بمنظر بهي جدًا فاندهش الرجل وشكر الله . وأثناء ذلك مرَّ عليه الرجال الذين أرسلهم هيرودس وسألوا الرجل عن العائلة المقدسة ، فقال لهم إن هذه العائلة مرت علىَّ لما كنت أزرع هذا البطيخ فى الأرض ، فلما سمع الرجال هذا الكلام، حزنوا جدًا وقالوا إن العائلة كانت فى هذا المكان منذ 3 أشهر على الاقل.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

معجزه البطيخ

العائله المقدسه

دخول العائله المقدسه مصر



الموضوعات المتعلقة

الكنيسة تحتفل بدخول العائلة المقدسة مصر.. معجزات دخول المسيح أرض الكنانة فى البطيخ بوادى النطرون.. ومعجزة خروج الماء بمسطرد.. وخروج نبات البلسم بالمطرية ثم شجرة مريم

الإثنين، 22 مايو 2023 09:00 ص

"سياحة الشيوخ" توصي بأهمية تدريب وتأهيل المرشد السياحى للتعامل مع رحلات مسار العائلة المقدسة

الأحد، 21 مايو 2023 08:00 م

مشروع مسار العائلة المقدسة في صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي

الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:39 ص

محافظ أسيوط يتفقد أعمال التشجير بمسار رحلة العائلة المقدسة ضمن 100 مليون شجرة

الإثنين، 15 مايو 2023 12:05 م

السياحة والآثار تتابع أعمال التطوير ومدى جاهزية نقاط مسار العائلة المقدسة بأسيوط

الأحد، 14 مايو 2023 11:39 م

محافظ أسيوط ونائب وزير السياحة يتفقدان أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة

الأحد، 14 مايو 2023 07:53 م

محافظ أسيوط يلتقي نائب وزير السياحة لبحث تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

الأحد، 14 مايو 2023 07:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة