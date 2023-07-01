أخبار مصر.. غدا طقس حار رطب نهارا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كل الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
وزيرة التضامن تعلن عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة الإثنين
الأوقاف تعلن العمل بكامل طاقتها من مقرها بالعاصمة الإدارية عقب عيد الأضحى
تعليم القاهرة: بدء التحويل بين المدارس ومن جميع المحافظات لمدة شهر
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، أنه تم تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات التلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة، للعام الدراسي، 2023 - 2024 بداية من اليوم وحتى الإثنين الموافق 31 - 7 - 2023 وذلك على الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg
تشغيل 299 مكتب بريد رئيسيا على مستوى الجمهورية بداية من غد الأحد
تصل 75% بالقاهرة.. الأرصاد تكشف نسب الرطوبة فى رابع أيام عيد الأضحى
فتح باب التحويل للطلاب بين المدارس فى الجيزة بدءا من اليوم عبر هذا الرابط
كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيجرى تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات الطلاب بين المدارس الرسمية العربي والرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة للعام الدراسى 2023/2024، بدءا من اليوم السبت الموافق 1 يوليو وحتى 31 يوليو 2023، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة https://www.gizaedu.net/tran.html.
وزير الكهرباء: وفرنا وقودا خلال السنوات الماضية يعادل إنشاء 3 محطات جديدة
أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر تسجل 2295 جنيها بدون مصنعية
شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا ملحوظا بحوالي 20 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 2295 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وذلك مع عودة النشاط لحركة المشغولات الذهب في سوق الصاغة.أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 2600 جنيه.
عيار 21 يسجل 2275 جنيها.
عيار 18 يسجل 1950 جنيها.
الجنيه الذهب 18200 جنيه.
إتلاف رصيف وأسفلت.. 112 ألف جنيه غرامة لصاحب واقعة المونوريل
حررت الأجهزة المختصة محضر مخالفة إتلاف رصيف وأسفلت بقيمة 111907 آلاف جنيه لصاحب واقعة "المونوريل"، كما حرر له محضر جنحة إشغال طريق بعمل شادر بالطريق العام .
غدا طقس حار رطب نهارا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة
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