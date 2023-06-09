7 معلومات عن المشروع السويسرى لتحسين مياه الشرب فى أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تواصل الشركات المنفذة بمحافظة أسوان أعمال المشروع السويسرى لتحسين مياه الشرب بعدد من المناطق بمدينة أسوان، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 7 معلومات عن هذا المشروع الخدمى التنموى..

1. هو أحد المشروعات التى تهدف إلى تحسين مياه الشرب وتوصيلها إلى المناطق المحرومة بعدد من المناطق بمدينة أسوان.

2. المشروع يستهدف مناطق شرق مدينة أسوان، وهى: الناصرية ثم خور عواضة والخطارية والأمبركاب وأخيراً المرحلة الثالثة تضم السيل الريفى والسيل الجديد.

3. المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

4. بلغت تكلفة المشروع أكثر من 9.3 مليون فرنك سويسرى.

5. تخدم المرحلة الثالثة من المشروع نحو 50 ألف نسمة، وبإجمالى 150 ألف نسمة بجميع مراحل المشروع.

6. يلبى المشروع احتياجات أهالى شرق مدينة أسوان من مياه الشرب النقية ويقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة.

7. ويهدف المشروع إلى تحقيق التنمية المستدامة للمناطق الأكثر احتياجاً مما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.