50.9 مليار دولار فى 10 سنوات.. طفرة فى إيرادات قناة السويس.. إنفوجراف

تسعى الدولة جاهدة إلى زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل لكل المصريين، وهذا ما تؤكده أرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات من خلال رصد مصر بالأرقام خلال الـ10 سنوات الماضية.
الصادرات
سجلت قيمة الصادرات المصرية 311.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، فيما بلغت قيمة إيرادات قناة السويس 50.9 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، وجاءت كالتالى:
طفرة فى إيرادات قناة السويس خلال الـ10 سنوات الماضية
طفرة فى إيرادات قناة السويس
• 5.37 مليار دولار عام 2013 / 2014.
• 5.36 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%.
• 5.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.
• 4.9 مليار دولار عام 2016 / 2017بنسبة انخفاض قدرها 3.4%.
• 5.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%.
• 5.7 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.
• 5.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%.
• 5.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.8%.
• 7 مليارات دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4% ( رقم قياسي).
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