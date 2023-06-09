مسجل خطر يكشف أسلوبه في سرقة الشقق والمحلات ببولاق أبو العلا

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر تم القبض عليه في بولاق أبو العلا، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنه تخصص في سرقة الشقق السكنية، والمحلات التجارية، حيث يستهدف سرقة المشغولات الذهبية، والمبالغ المالية، والهواتف المحمولة، وبيع المسروقات لعملائه.

كشف المتهم عن أسلوب سرقة الشقق، حيث يتسلل إليها من خلال التسلق عبر المواسير، وكسر الأبواب، وأرشد المتهم عن المسروقات، حيث اعترف بإخفاءها بمسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال استقلاله دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وبمناقشته عن مصدر الدراجة أقر بقيامه بسرقتها بأسلوب توصيل الأسلاك، كما اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقات المساكن والمتاجر بأسلوبى "التسلق ، كسر الباب "، وأنه وراء ارتكاب 4 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.