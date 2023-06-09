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محافظ المنوفية: توريد أكثر من 121 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

الجمعة، 09 يونيو 2023 12:49 م
محافظ المنوفية: توريد أكثر من 121 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد جانب من التوريد
المنوفية - محمود شاكر

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 صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ ما يزيد عن 121 ألف و 657 طن حتى الأن ، وذلك منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة ، وتواصل مراكز ومدن المحافظة إستقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم .
 
وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم ، مناشداً جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد، وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد .
 
فيما وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لكافة الشون والصوامع للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء استلام القمح والتيسير على المزارعين، وكذا التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة .
 
 
 

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