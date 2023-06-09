لبيك اللهم لبيك.. بدء سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية غدا

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي فى سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية اعتبارا من غد السبت، حيث سيتم سفر أول فوج إلى المدينة المنورة ثم سفر باقى الحجاج من مختلف المحافظات تباعا.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات، لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، مشيرة إلى أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية.

وتسلمت وزارة التضامن الاجتماعي من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية وعددهم 5250 ألف حاج هذا العام الأوراق والمستندات المطلوبة، تمهيدا لإصدار تأشيرات الحج خلال الفترة المقبلة ومن ضمن الأوراق أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام "30/ 4 / 2024 " وفيش جنائي مميكن موجه للحج وشهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا وعدد 10 صور شخصية حديثة وصورة الرقم القومي واستخراج شهادة QR-Code تشمل اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19 على أن تكون آخر جرعة خلال ستة أشهر قبل السفر وتقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة تتضمن اللقاح الرباعي ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جه عملهم ومن هم في سن التجنيد ،كما تم التنسيق مع شركة مصر للطيران، وتجهيز مكتب بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار تذاكر سفر جميع حجاج الجمعيات الأهلية.