غلق 43 منشأة غذائية وصناعية مخالفة خلال حملة لشؤون البيئة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قامت إدارة شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، بالتفتيش على 139 منشأة غذائية وصحية وصناعية، و قررت غلق 43 منشأة غذائية وصناعية مخالفة، خلال شهر مايو الماضي.



أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام الشرقية، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة للتفتيش على 139منشأة غذائية وصحية وصناعية بمراكز الزقازيق و ديرب نجم وههيا ومدن القنايات والقرين وصان الحجر و حيي اول وثان الزقازيق خلال شهر مايو الماضي ،وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأسفر التفتيش عن تحرير 336 محضرًا ما بين "نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية-عدم التخلص الأمن من المخلفات" ، فضلاً عن اعدام 14 طن مواد غذائية "جبن رومى – جبن ابيض - لحوم مصنعة – مخلل –مياة –عصائر – دقيق – ملح – حليب - حلويات- زيت – فاكهة – براميل بلاستيك – اوعية "غير صالحة للاستخدام الأدمي ،كما تم ضبط 23 طن مخلل،ملح طعام ،بالإضافة للغلق الفوري لعدد 43 منشأة ومصنع لعدم استيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الاحترازية كما تم التوصية بغلق 56 منشأة بعد انتهاء الإجراءات القانونية تجاها .





