اليوم السابع
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عودة مياه الشرب للمناطق المتأثرة بالقاهرة بعد انتهاء صيانة الخطوط

الجمعة، 09 يونيو 2023 11:18 ص
عودة مياه الشرب للمناطق المتأثرة بالقاهرة بعد انتهاء صيانة الخطوط انقطاع المياه - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، الانتهاء من أعمال صيانة ولحامات خطوط المياه داخل رافع مياه الزيتون وإعادة فتح المياه، حيث قامت الشركة بالدفع بكافة المعدات والفنيين والمهندسين لإنهاء الأعمال.

وعبرت الشركة عن أسفها عن فترة انقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها، مؤكدة عودة المياه للمناطق المتأثرة.

وكانت أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (شارع اسماعيل رمزى ومتفرعاته – منطقة الميريلاند ومتفرعاتها – منطقة الإتحادية – منطقة الألف مسكن – شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته – شارع الأهرام ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته)، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء امس الخميس وحتى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة، نظراً للقيام بأعمال صيانة ولحامات خطوط المياه داخل رافع مياه الزيتون.

 


القاهرة

انقطاع المياه

ميه الشرب

عودة المياه



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