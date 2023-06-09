ضبط 300 طن قمح محلى بسبب تجميعهم داخل نقاط غير رسمية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة



أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة. أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريدومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة.

وشددت المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات تموينية مكثفة بمركز أبو حمص.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 300 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعهم داخل نقاط تجميع غير رسمية بمركزى شبراخيت وكفر الدوار وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لشون وصوامع المحافظة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.