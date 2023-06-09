صعود أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة الجمعة

كتب هانى الحوتى

ارتفعت أسواق المال الإماراتية ، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، إذ صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.30% رابحًا 11.06 نقطة ليغلق عند مستوى 3698.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 308.8 مليون سهم محققة ما قيمته 524.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 9396 صفقة لـ38 سهمًا.

وقفزت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها الاتصالات بنسبة 1.17%، أعقبه القطاع المالي بنسبة 0.78%، يليه قطاعي الصناعة، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.33%، 0.32%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.78%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.47%، وأخيرًا قطاع المرافق العامة بنسبة 0.16%.

وزاد 18 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 14.78%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.77%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 5.44%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 2.68%، فيما تصدر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم تداول 19.9 مليون ورقة بقيمة 112.5 مليون درهم.

وقفز مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.181% رابحًا 21.38 نقطة ليغلق عند مستوى 9368.76 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.595 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 240.2 مليون سهم، بقيمة 976.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 15.4 ألف صفقة.

وقفز 29 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 8.02%، ثم سهم "شركة كيو القابضة" بنسبة 6.55%، ثم سهم "مجموعة ملتيبلاي" بنسبة 4.87%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 3.03%، ثم سهم "شيميرا ستاندرد أند بورز تركيا شريعة التداول-الشريحة (ب)-ذات العائد الموزع" بنسبة 2.37%، ثم سهم "شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع" بنسبة 2.14%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 220.9 مليون درهم.