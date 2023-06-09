توريد 519 ألفا 179 طن قمح لمواقع التخزين بالشرقية من محصول 2023

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 1864 طن و 605 كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 519 ألفا 179 طنا و126 كيلو قمح مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

أوضحت وكيلة وزارة التموين أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الاعلاف بكافة انواعه او حيازته بقصد الاستخدام.



ناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين منعاً لحدوث فاقد مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدأ في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.