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ترامب بعد اتهامه بقضية الوثائق السرية: أنا برىء ويلاحقوننى كما يلاحقون روسيا

الجمعة، 09 يونيو 2023 10:11 ص
ترامب بعد اتهامه بقضية الوثائق السرية: أنا برىء ويلاحقوننى كما يلاحقون روسيا ترامب
واشنطن (أ ش أ)

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أكد الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب أنه برئ بعد تلقيه طلبا استدعاء للمثول أمام محكمة فيدرالية فى ميامى بفلوريدا فى إطار التحقيق حول وثائق البيت الأبيض .
 
وقال ترامب، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، "إنهم يلاحقون الرئيس الذي حصل على أكثر عدد أصوات في تاريخ بلادنا.. ويلاحقونه بشأن صناديق.. مثلما تمت الملاحقة بشأن روسيا".
 
واعتبر ترامب أن "هذا تدخلا في الانتخابات على أعلى المستويات.. أنا رجل بريء"، مشيرا إلى أنهم أي الإدارة الأمريكية الحالية يبذلون جهودا على أمور كانت ستكون أفضل لو وُجّهت لقضايا تتعلق بالولايات المتحدة.
 
وأكد أنهم يلاحقونه لأنه يتقدم في أرقام استطلاعات الرأي.. إذ يحاولون تدمير سمعتي للفوز في الانتخابات، مشيرا إلى أن إدارة الأمريكية الحالية تستخدم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية كسلاح لملاحقته في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تحديات كبيرة.
 
يأتي ذلك بعد قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش مقر إقامة ترامب في مار إيه لاغو واسترداد أكثر من 100 وثيقة سرية.

ترامب

الرئيس الامريكى

امريكا

فلوريدا

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الوثائق السرية للبيت الأبيض

قضيه الوثائق السرية للبيت الأبيض

اليوم السابع بلس



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