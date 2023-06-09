انطلاق معسكر تصحيح المفاهيم السلوكية المغلوطة بالمدينة الشبابية بالإسكندرية

نظمت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة بالإسكندرية ، برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، البرنامج التدريبي " تصحيح المفاهيم السلوكية المغلوطة "بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، والذى تستمر فعاليات المعسكر الاول فيه ابتداء من اليوم الجمعة، وحتى 12 يونيو الجارى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ويتناول المعسكر مواضيع اجتماعية مختلفة، كما سيتم تأهيل الشباب على مهارات التواصل اللاعنفى ومبادئ الدعم النفسي من خلال أنشطة متنوعة.

ويبدأ البرنامج بعدد 5 معسكرات في محافظة الإسكندرية بشهري يونيو ويوليو، وسيتم تنفيذه من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية

وتشمل معايير الاختيار أن يكون السن للشباب المشارك من 16 وحتى 29 سنة، من محافظة الإسكندرية، من الذكور فقط نظراً لتركيز النشاط على تلك الفئة.

كما يشترط أن يكون لدى المشترك الاستعداد للالتزام بحضور معسكر لمدة 4 أيام من 9 صباحا حتى 4 مساء.

وتعتبر مشاركة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من الركائز الأساسية التي يرتكز عليها مشروع تكافؤ الفرص، لذا يشجع البرنامج الأشخاص ذوي الإعاقة على التقديم والمشاركة، حيث سيتم توفير كافة سبل الإتاحة المختلفة التي من شأنها أن تمكن الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة من المشاركة.