انتشار للجيش اللبنانى فى المنطقة الحدودية الجنوبية بكفر شوبا جنوبى البلاد

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أعلن الجيش اللبنانى تنفيذ انتشار فى المنطقة الحدودية فى كفرشوبا جنوبى البلاد وذلك فى مواجهة الجيش الإسرائيلى بعدما شهدت البلدة توترًا، اليوم/الجمعة/، بين عدد من المواطنين وأفراد من الجيش الإسرائيلى إثر احتجاج سكان المنطقة على سياج وأعمال انشائية فى منطقة بجانب الخط الأزرق الذى تراقبه الأمم المتحدة كخط لوقف اطلاق النار، فضلاً عن أنها منطقة من بين 13 منطقة يتحفظ لبنان على وجودها تحت سيطرة الجيش الإسرائيلى.

وتوافد عدد من المواطنين اللبنانيين إلى الأسلاك الشائعة التى وضعها الجيش الإسرائيلى لعزل منطقة أعماله عن الأراضى اللبنانية، منددين بإقدام إسرائيل على مثل هذه الإنشاءات بالمخالفة للقرارات الأممية بشكل يشكل استفزازًا للبنانيين. كما تصدى مواطنون لجرافات الجيش الإسرائيلى ورشقوها بالحجارة، فرد الجانب الإسرائيلى بقابل غاز مسيل للدموع.

واحتشدت قوات الجيش اللبنانى على طول الخط الأزرق معلنين حالة الاستعداد.