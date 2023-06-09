المستشار الألمانى يزور باريس الإثنين المقبل ويلتقى الرئيسين الفرنسى والبولندى

فاطمة شوقى

يزور المستشار الألماني أولاف شولتز، العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين المقبل للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس جمهورية بولندا أندريه دودا، وذلك فى إطار اللقاء الدورى لـ "مثلث فايمار".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، إن الزعماء الثلاثة سوف يلتقون على مأدبة عشاء مشتركة عقب المباحثات.. مضيفا "أن المباحثات سوف تنصب على الحرب الروسية في أوكرانيا، وكيفية مواصلة الدعم لأوكرانيا، فضلا عن الاستعدادات لقمة (الناتو) في فيلنيوس خلال يوليو المقبل".

ويشار إلى أن التحالف الثلاثى "مثلث فايمار" قد تأسس في مدينة فايمار الألمانية عام 1991.

وفى السياق ذاته، يلتقي المستشار الألماني شولتز برئيس كولومبيا جوستافو فرانسيسكو بيترو أوريجو، في مقر المستشارية الفيدرالية ببرلين يوم الجمعة المقبل؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الاقتصادية، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالمناخ.