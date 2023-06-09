اليوم السابع
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بالمحلة الكبرى والسنطة وزفتى..

الكشف على 4260 مريض بقوافل "حياة كريمة" الطبية بالغربية.. صور

الجمعة، 09 يونيو 2023 11:32 م
الكشف على 4260 مريض بقوافل "حياة كريمة" الطبية بالغربية.. صور جانب من القافلة الطبية فى الغربية
الغربية - عادل ضرة

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تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نتائج القوافل الطبية متعددة التخصصات، والتي تم تنفيذها في قرى بشبيش مركز المحلة، بقلولة مركز السنطة، وشبرا اليمن مركز زفتى، والتي انطلقت بهم القوافل الطبية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي نظمتها مديرية الصحة بالغربية. 
 
وأكد محافظ الغربية حرص المحافظة على تنفيذ ونشر القوافل الصحية بمختلف مراكز المحافظة لضمان تقديم الخدمة الطبية المجانية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة فى قرى حياة كريمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التنمية البشرية لأهالي القرى، والتي من أهم عناصرها الصحة العامة والتمتع بصحة جيدة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في الريف. 
 
وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن القوافل نجحت في توقيع الكشف الطبي على 4260 مريض في مختلف التخصصات من (باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء، جراحة، رمد، أنف وأذن، تنظيم أسرة وأسنان) بالمجان، كما تم عمل 468 تحليل دم، 381 تحليل طفيليات و103 أشعة ، كما تم عمل 54 ندوة تثقيفية لأكثر من 1175 مواطن وتحويل 101 حالة لمستشفى المحلة العام والسنطة المركزي، لاستكمال الفحوصات اللازمة لإجراء بعض الجراحات، وجاري متابعة الحالات من قبل خدمة المواطنين.
 
جانب من القافلة الطبية فى الغربية (1)
جانب من القافلة الطبية فى الغربية 

جانب من القافلة الطبية فى الغربية (2)
جانب من القافلة الطبية فى الغربية 

جانب من القافلة الطبية فى الغربية (3)
جانب من القافلة الطبية فى الغربية 

جانب من القافلة الطبية فى الغربية (4)
جانب من القافلة الطبية فى الغربية 

جانب من القافلة الطبية فى الغربية (5)
جانب من القافلة الطبية فى الغربية (5)

جانب من القافلة الطبية فى الغربية (6)
جانب من القافلة الطبية فى الغربية 

جانب من القافلة الطبية فى الغربية (7)
جانب من القافلة الطبية فى الغربية

 


الدكتور طارق رحمي

محافظ الغربية

مركز المحلة

مركز السنطة

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مديرية الصحة بالغربية

قرى حياة كريمة



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