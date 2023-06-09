الكشف الطبى المجانى على 944 مواطنا فى قافلة طبية بالمنوفية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ، قافلة علاجية مجانية بقرية كفر هلال بمركز بركة السبع، والتي استمرت على مدار يومى الأربعاء والخميس.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية وبحضور الدكتور طارق عبد العزيز مدير إدارة بركة السبع الطبية.

حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد 10) عيادة متخصصة، عيادة باطنة ، عيادة أطفال ، عيادة جراحة، جلدية ، نساء وتوليد ، تنظيم أسرة ، وأسنان ، وأنف وأذن وحنجرة ، رمد هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

و أضافت منسق القوافل ، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 944مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية ، 204 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط 108 حالة ، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 24 حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل 13 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح .

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة .

جدير بالذكر أن القافلة تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية.