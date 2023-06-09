اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 يونيو 2023 02:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

السكة الحديد تختصر قطارى 647 / 656 ركاب الضبعة / محرم بك والعكس بمحطة الحمام اليوم

الجمعة، 09 يونيو 2023 02:00 ص
السكة الحديد تختصر قطارى 647 / 656 ركاب الضبعة / محرم بك والعكس بمحطة الحمام اليوم قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تختصر هيئة السكة الحديد، اليوم الجمعة، قطاري 647 / 656 ركاب الضبعة / محرم بك وبالعكس بمحطة الحمام، حيث يتم اختصار قطار 647 ركاب الضبعM / محرم بك ليقوم من محطة الحمام الساعة 06:00 يصل محطة محرم بك الساعة 7.40 بذات تركيبه المقرر

وتابعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر: اعتباراً من يوم 9 - 6 - 2023، يتم اختصار قطار 656 ركاب محرم بك / الضبعه بمحطة الحمام ليقوم من محطة محرم بك الساعة 18.10 يصل محطة الحمام الساعة 19.50 بذات تركيبه المقرر.

وفى السياق ،تنفذ السكة الحديد مشروع إعادة هيكلة، والذى يهدف إلى مساعدة الحكومة على تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد وضمان سلامتها من خلال قيام الهيئة بالاستثمار في تحديث نظم إشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل لديها من أجل زيادة استجابة قطاع السكك الحديدية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلامة المالية للجهة المنفذة للمشروع، ومن بين محاور الهيكلة، تحديث نظم الإشارات ويمول هذا المكون تحديث نظم الإشارات على طول خط عرب الرمل - الإسكندرية مع نظام مراقبة حركة آلي باستخدام الكمبيوتر لهذا الجزء، وخط القاهرة - بنها، والإشراف على هذه الاستثمارات

كما يتم تجديد خطوط السكك الحديدية ويمول هذا المكون أعمال تجديد خطوط السكك الحديدية ذات الأولوية بطول 200 كيلومتر في خط القاهرة - أسوان ( 149 كيلومترا على أربعة أقسام من الخط)، وخط بنها - بورسعيد، والإشراف على هذه الأعمال، كذلك تحديث ممارسات الإدارة والتشغيل ويتم توجيه الأنشطة التي تتم في إطار هذا المكون التي تقوم بتمويلها الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو وضع وترسيخ التغييرات في الممارسات الإدارية وممارسات الموظفين بما يعكس إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية للهيئة. 

 


السكة الحديد

قطار الضبعة

قطار محرم بك

محطة الحمام

قطارات السكة الحديد



الموضوعات المتعلقة

متوسط التأخيرات اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد.. من 30 - 90 دقيقة

الخميس، 08 يونيو 2023 09:44 ص

مواعيد قطارات السكة الحديد فى الوجهين البحرى والقبلى

الخميس، 08 يونيو 2023 05:00 ص

السكة الحديد تعلن بدء حجز تذاكر قطارات أسبوع عيد الأضحى من الغد.. تفاصيل

الأربعاء، 07 يونيو 2023 12:10 م

متوسط تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم من 30 لـ90 دقيقة

الأربعاء، 07 يونيو 2023 09:19 ص

السكة الحديد تستعد لإجازة عيد الأضحى وتفتح الحجز المسبق 15 يونيو.. تشغيل قطارات إضافية وتالجو يوميا على خط الصعيد وقطارات خاصة مكيفة ودرجة 3 مكيفة.. وهذه مواعيد حجز التذاكر

الأربعاء، 07 يونيو 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة