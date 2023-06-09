الرئيس السيسي يصل موزمبيق في آخر محطات جولته الافريقية

كتب محمد شعلان

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة موزمبيق في آخر محطات جولته الافريقية، التي شملت أنجولا وزامبيا كما شارك في اعمال قمة كوميسا الـ22.

وغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مقر انعقاد القمة الـ22 لقادة تجمع الكوميسا الذي انعقد في زامبيا.