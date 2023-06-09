التعليم: 70% من الدراسة فى المدارس التكنولوجية الحديثة تكون عملية

محمد شعلان

أكد الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، أن المدارس التكنولوجية والفنية تم إنشائها بالشراكة مع القطاع الخاص، مفيدا بأن 70% من الدراسة في المدارس التكنولوجيا الحديثة تكون عملية.

وأضاف الدكتور عمرو بصيلة، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن المدارس التكنولوجية أصبحت مدارس للمتفوقين وليس مدارس تعليم عادية بسبب المزايا المتعددة التي يحصل عليها الطلاب من تدريبات ومهارات.

وأوضح الدكتور عمرو بصيلة، أن المدارس التكنولوجية والفنية أصبحت مطلوبة في سوق العمل والمدارس توفر بيئة تعليمية متميزة يطول المجال لشرحها، لافتا إلى أن هناك مجموعة من الحوافز التي يتحصل عليها الطالب وجميع العاملين في هذه المدارس التكنولوجية.