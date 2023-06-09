وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن مجلس الوزراء الياباني وافق رسميا، اليوم الجمعة، على زيارة الإمبراطور الياباني وزوجته التي تستغرق سبعة أيام من 17 حتى 23 يونيو الجارى.. مشيرة إلى أن الرئيس الإندونيسى "جوكو ويدودو" وزوجته سيجتمعان مع الإمبراطور وزوجته في 19 يونيو الجارى كما سيقومان باستضافتهما فى مأدبة غداء.

وأضافت القناة أنه من المقرر أن يقوم الإمبراطور وزوجته فى اليوم التالى بوضع الزهور على مقبرة أبطال كاليباتا.. مشيرة إلى أن المقبرة مخصصة للأبطال الوطنيين الذين حاربوا من أجل استقلال إندونيسيا، كما تم هناك دفن بعض اليابانيين الذين قاتلوا في حرب الاستقلال.