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"الأوقاف" تفتتح اليوم 15 بيتا من بيوت الله منها 12 مسجدا جديدا و3 صيانة وتطويرا

الجمعة، 09 يونيو 2023 05:30 ص
"الأوقاف" تفتتح اليوم 15 بيتا من بيوت الله منها 12 مسجدا جديدا و3 صيانة وتطويرا مسجد الشهيد حمدي رباب جواد حسني – أبو حمص
كتب لؤى على

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تفتتح وزارة الأوقاف 15 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1179 مسجدًا منها 951 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و228 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
 
مديرية أوقاف الفيوم
1. الرمان – طبهار - أبشواي
2. عزبة راضي – سنهور القبلية - سنورس
3. التوحيد البحري – فيديمين – مركز سنورس
 
مديرية أوقاف أسيوط
4. الشيخة حميدة – جزيرة بني مر - الفتح
5. الريدي – ساحل باقور – أبو تيج 
 
مديرية أوقاف البحيرة
6. الغربي كاشيك العرقوب – كوم البركة – كفر الدوار
7. التوحيد – قرية ملكة – المنشية الإبراهيمية – دمنهور
8. الشهيد حمدي رباب جواد حسني – أبو حمص 
9. نور الإسلام – عزبة دياب – كوم الفرج – أبو المطامير 
10. التقوى – صيدناوي – كوم الفرج- أبو المطامير 
 
مديرية أوقاف سوهاج
11. آل دراع – بندار الغربية – بندر جرجا
 
مديرية أوقاف الشرقية
12. النور أم عجرم – فاقوس 2
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
 
مديرية أوقاف أسوان
1. أبو بكر الصديق – وادي عبادي (1) - الرديسية
 
مديرية أوقاف قنا
2. الحاج خضري –  زليتم - غرب بهجورة – نجع حمادي
 
مديرية أوقاف البحيرة 
3. التقوى الجديد – قرية المعركة الرئيسية- بدر

افتتاح مساجد

وزاره الاوقاف

مساجد

وزارة الاوقاف

اليوم السابع بلس



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