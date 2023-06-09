الآثار الجانبية للموجات الحارة ونصائح صحية للوقاية

كتبت إيناس البنا

مع ارتفاع درجات الحرارة يؤكد خبراء الصحة ضرورة العناية بالجسم، لأن موجات الحر هذه يمكن أن تلحق الضرر بالجسم بشدة من الداخل، مما يؤدي إلى ظهور مشكلات صحية.فمن الجفاف الحاد إلى السكتة الدماغية ، يمكن أن تتضرر الأجزاء المعرضة من الجسم لموجة الحر .

ما هي موجة الحر؟



وفقا لموقع " healthsite"، قد يحب بعض الناس الجو حارًا ، لكن لا يعرف الجميع كيف يمكن للحرارة الشديدة أن تغلب على جسم الإنسان، في هذا المقال نستكشف الأشياء المحتملة التي قد يواجهها الجسم عند تعرضه لدرجات حرارة عالية.

ماذا يحدث للجسم خلال موجة الحر؟



وفقًا للدكتور كاتكار ، عندما يتعرض الشخص لموجات حرارية (درجات حرارة شديدة الارتفاع خلال فصل الصيف) لفترة طويلة جدًا ، فإن أول ما يحدث هو توقف قدرة الجسم على التعرق.

ماذا يحدث عندما يكون الجسم غير قادر على التعرق بشكل صحيح؟ عندما يجف العرق عن طريق الهواء يكون هناك تأثير تبريد على الجسم.بمجرد أن يتوقف الشخص عن التعرق ، يمكن للشخص في وقت قصير جدًا الانتقال من الإرهاق الحراري إلى ضربة الشمس.

عندما يتوقف الجسم عن التعرق، يصبح الجو حارًا جدًا من الداخل، هذا هو الوقت الذي يتأثر فيه الصبي أكثر من غيره لأن هذا يؤدي في النهاية إلى حالة يبدأ فيها الدماغ بالتأثر، وعندها يبدأ الناس بالارتباك ويمكن أن يفقدوا وعيهم.

الآثار الجانبية لموجات الحر

ينظم الوطاء درجة حرارة الجسم. يفرز هرمونًا يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم وتغييرها.

يحتاج الجسم إلى المزيد من الماء نتيجة زيادة التعرق واتساع الأوعية الدموية الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة. أول علامة على الموجة الحارة أو التعتيم هو جفاف الفم.

قلة إنتاج البول - إغماء ارتفاع درجة الحرارة الأساسية تشنج تشنجات حرارية الإنهاك الحراري ضربة الشمس ارتفاع الحرارة

ويقدم خبراء نصائح لمواجهة الحر الشديد ومنها:

خذ حماما دافئا قبل النوم

تناول الطعام غيرالحار

وضع وعاء من الثلج أمام المروحة

تجنب الكافيين

ارتدِ ملابس فضفاضة

ارتداء ملابس فاتحة اللون

تبريد الجسم (بمناشف مُبللة مثلاً)

شرب الماء أو مشروب خفيف آخر بجرعات صغيرة