إصابة 7 أشخاص أثر تصادم سيارتين بالإسماعيلية

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين بدائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كلا من هدى عبد السلام حسانين 30 عام مقيمة الضبعية مصابة اشتباه كسر بالفخذ الأيسر وجرح قطعي بالوجه 3 سم والطفلة شمس حسن عبدالسلام عام مصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وحسن عبد السلام محمد علي 48 عام مقيم الضبعية مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح 5 سم بالجبهة وجرح 10 سم بفروة الرأس وممدوح عبد المعطي سليمان 57 عام مقيم المستقبل مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليسرى وحسين رزق الله عبد السلام 52 عام مقيم المنايف مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس 10 سم، واشتباه نزيف داخلى بالبطن والصدر ويوحنا شوقي لاوندي 37 عام مقيم المنايف مصاب جرح 4 سم بالجبهة وجروح متعددة بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومجهول الاسم والعنوان 20 عام مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح 5 سم بالجبهة واشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.