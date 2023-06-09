أمطار ورعد وبرق وطقس سيء في دمياط.. صور

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط تساقط أمطارا كثيفة، يصحبها زيادة في سرعة الرياح، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

كانت محافظة دمياط قد شهدت استقرارا في حالة الطقس على مدار يوم الخميس، غير أنه في الساعات المتأخرة من الليل طرأ تغييرا في حالة الطقس، بدأت بزيادة سرعة الرياح وكذلك ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، فضلا عن اضطراب بدرجات الحرارة.

وقامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بعقد غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول، فضلا عن استعدادات المحافظة لاستقبال اضطرابات حالة الطقس المتوقع حدوثها بدمياط. وأبرز تلك الاستعدادات انتشار مكثف لمعدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، للتعامل مع أي طوارئ نتيجة تساقط مياه الأمطار، فضلا عن تكثيف حملات صيانة اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المحافظة بالمدينة والميادين العامة، إضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة بشوارع دمياط.

وتأثرت عدة مدن داخل دمياط بحالة الطقس السئ التي تشهدها المحافظة الآن، على رأسها مدينتي رأس البر وعزبة البرج، إضافة إلى مدينة دمياط الجديدة، والتي تأثرت بحالة الطقس، وقامت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر بتنظيم حملات مكثفة لتطوير الشواطئ، إضافة إلى تكثيف الحملات لحماية المنشآت السياحية التى تقع مباشرة على شواطئ المدينة تحسبا لارتفاع الأمواج نتيجة سوء حالة الطقس.