أخبار مصر.. غدا طقس حار نهارا وأجواء غائمة جزئيا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت ، طقس معتدل على كافة الأنحاء فى الصباح الباكر ، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وطقس غائم جزئى على كافة الأنحاء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يؤكد تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء فى موزمبيق مدنيا وعسكريا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى العاصمة مابوتو في مستهل زيارته لموزمبيق، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي بمقر القصر الجمهوري بمابوتو.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الموزمبيقي رحب بالزيارة التاريخية للرئيس، معرباً عن اعتزاز بلاده البالغ بهذه الزيارة كونها أول زيارة على الإطلاق لرئيس مصري إلى مابوتو، مثمناً جولة الرئيس الحالية إلى عدد من الدول الأفريقية، والتى تعكس اهتمام مصر العميق بأفريقيا وحرصها على دعم أشقائها في القارة.

كما أكد الرئيس "نيوسي" متانة العلاقات الثنائية والروابط الممتدة بين مصر وموزمبيق، معرباً عن تطلع بلاده لتدعيم مظاهر تلك العلاقات بين البلدين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي، وذلك في ظل حرص موزمبيق على تشجيع الاستثمارات المصرية بها، ومؤكداً حرص حكومته على توفير كافة التسهيلات اللازمة للشركات المصرية وتذليل أية عقبات قد تواجهها في عملها بموزمبيق.

وفاة والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء



تُوفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء. وستقام صلاه الجنازة غدا السبت الموافق 10 يونيو، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس وسيتم والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

ويتلقي رئيس الوزراء العزاء يوم الأحد 11 يونيو بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

السعودية وأمريكا تعلنان عن هدنة جديدة لمدة 24 ساعة بالسودان تبدأ السبت

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كل أنحاء السودان لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت 10 يونيو بتوقيت الخرطوم.

وذكرت المملكة والولايات المتحدة في بيان مشترك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه بموجب الاتفاق سيلتزم الطرفان بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وامدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار.

وأوضح البيان، أن الطرفين اتفقا على السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن الالتزام بهذا الاتفاق سيكون له دور في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين .

أسعار الذهب في مصر تسجل 2340 جنيها للجرام من عيار 21



تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا في التداولات، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2340 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية ورسوم.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2340 جنيها.

عيار 18 يسجل 2006 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2674 جنيها.

الجنيه الذهب 18720 جنيها.

الرئيس الروسى يعلن موعد نشر أسلحة نووية فى بيلاروسيا



أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروس سيبدأ فور الانتهاء من تجهيز المنشآت لها في 7 و 8 يوليو.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة، في سوتشي، إن "الوضع من الناحية الأمنية مستقر، بل أقول إنه جيد.

نحن نتعاون بثقة في هذا المجال. واتفقنا على المسائل الأكثر حساسية، كل شيء يسير حسب الخطة، في 7 - 8 يوليو، سيتم الانتهاء من إعداد المنشآت ذات الصلة، وسنبدأ على الفور الأنشطة المتعلقة بنشر أنواع الأسلحة ذات الصلة على أراضيكم، لذلك كل شيء يسير حسب ما تم التخطيط له". بالإضافة إلى الوضع الأمني بحث الزعيمان إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين، وشددا على أن هيكل العلاقات الاقتصادية بين موسكو ومينسك يتغير نحو الأفضل، والتركيز ليس فقط على مجالات التعاون التقليدية، ولكن أيضا على مجالات التكنولوجيا الفائقة.

الحكومة: لا صحة لتعثر مصر فى سداد مدفوعات القمح المستورد



كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تم تداوله من تقريراً صادراً عن إحدى المؤسسات الدولية يزعم تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، وأن المعلومات المتداولة بالتقرير مغلوطة، ولا تمت للواقع بصلة، مُشددةً على التزام مصر بسداد كافة التزاماتها المالية لموردي الأقماح خلال المدة المتفق عليها، في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك التقارير المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

الرئيس السيسي يصل موزمبيق فى آخر محطات جولته الأفريقية



وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة موزمبيق في آخر محطات جولته الافريقية، التي شملت أنجولا وزامبيا كما شارك في اعمال قمة كوميسا الـ22.

وغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مقر انعقاد القمة الـ22 لقادة تجمع الكوميسا الذي انعقد في زامبيا.

الإسكان: إعفاء 80% من غرامات تأخير كل الوحدات حال سداد كامل المستحقات المتأخرة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الإعفاء من 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع أراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي والفيلات والوحدات الشاطئية القائمة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لمدة 3 أشهر بضوابط محددة، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المخصص لهم مما سبق.

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون العقارية والتجارية، أن التيسيرات تسري في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة الجهاز ولم يتم تخصيصها للغير، على أن تطبق التيسيرات بالشروط الآتية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسري التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشركات أو الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.

وفاة أرملة الشيخ الطبلاوى.. والدفنة بمقابر العائلة بعد صلاة الجمعة



أعلنت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، وفاة أرملة الشيخ محمد الطبلاوى، مؤكدة أنه سيصلى على الجثمان بمسجده بالتعاون بالهرم والنقابة تنعى الأسرة.

ومن جانبه، قال المحاسب إبراهيم الطبلاوى: "توفيت والدة أخى الشيخ محمد محمد محمود الطبلاوى إلى رحمة الله تعالى لتلحق بوالدى - رحمة الله عليه - حيث سيوارى جثمانها بمقابر العائلة لتجاور الوالد عقب صلاة الجمعة اليوم.

وقال الشيخ محمد نجل الشيخ محمد الطبلاوى: إن الأسرة تبحث إقامة عزاء للوالدة بالقاهرة بإذن الله.

ومن جانبها، تنعى نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- السيدة الفضلى حرم الشيخ محمد محمود الطبلاوى (نقيب القراء السابق) ووالدة الشيخ محمد نجل الشيخ الطبلاوى والأسرة الكريمة.

مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 الليبية لوضع قوانين الانتخابات

رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، بجهود لجنة 6+6 المُشتركة المشكلة من مجلس النواب الأعلى للدولة الليبيين بهدف إعداد القوانين الخاصة بالإنتخابات الليبية، مثمنة استضافة المملكة المغربية الشقيقة لهذه الجولة من أعمال اللجنة.

هذا، وتشجع مصر مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على مواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بهما وفقاً لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت بليبيا تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

ودعت مصر جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود اتساقاً مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقاً للهدف المنشود وعودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة وتحقيق طموحات شعبها.

ترامب بعد اتهامه بقضية الوثائق السرية: أنا برىء ويحاولون تدمير سمعتى

أكد الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب أنه برئ بعد تلقيه طلبا استدعاء للمثول أمام محكمة فيدرالية فى ميامى بفلوريدا فى إطار التحقيق حول وثائق البيت الأبيض .

وقال ترامب، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، "إنهم يلاحقون الرئيس الذي حصل على أكثر عدد أصوات في تاريخ بلادنا.. ويلاحقونه بشأن صناديق.. مثلما تمت الملاحقة بشأن روسيا".

واعتبر ترامب أن "هذا تدخلا في الانتخابات على أعلى المستويات.. أنا رجل بريء"، مشيرا إلى أنهم أي الإدارة الأمريكية الحالية يبذلون جهودا على أمور كانت ستكون أفضل لو وُجّهت لقضايا تتعلق بالولايات المتحدة.