أحمد فايق: البعوض أكثر الحشرات فتكا بالبشر وتقضى على مليون إنسان

إبراهيم حسان

قال الإعلامي أحمد فايق، إن أكثر الحشرات فتكا بالإنسان هي البعوض حيث تقضي على مليون إنسان، ثم الإنسان نفسه من الأكثر ضررا بالإنسان بواقع 431 ألف حالة قتل، ثم عضات الأفاعي للإنسان بواقع 100 ألف حالة لدغة أدت إلى الوفاة، ثم الكلاب بـ 30 ألف حالة سنويا، متابعا: "الناس اللى بتموت من عضات القرش.. 9 بني أدمين فى سنة بحالها".

أضاف "فايق" في برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة dmc: "أمنك وانت داخل البحر أقوي من وأنت سايق وموجود جوه عربيتك.. وبلاش ندي أحجام مخيفة.. والكلام ده وفق دراسات وأبحاث عالمية".

وأكمل: "حادثة وفاة السائح الروسي الذي تعرض لهجوم سمكة القرش، أصابتنا جميعا بالحزن، لكنها شيء قدري، وهناك أسباب علمية تكشف سبب هجوم القرش على السائح الروسي، لكن بلاش طول الوقت نعطي للمسائل أحجام مخيفة أو مرعبة والموضوع ليس بالحجم الذي نصوره للبعض على مواقع التواصل الاجتماعي".