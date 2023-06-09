وبلغ عدد المصلين - حسب تقديرات دائرة الأوقاف بالقدس - 55 ألفا، واكتظت ساحات المسجد وباحاته بهم، قادمين من مُحافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، والمدن العربية الفلسطينية في أراضي الـ 48 (داخل الخط الأخضر).



وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع القدس ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات منهم من دخول المسجد.